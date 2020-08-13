"Bu halk beni  45 yıldır tanıyor"

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Güzelyurt’ta yıllarca birlikte siyasi mücadele verdiği dostlarından oluşan bir grupla buluştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı buluşmada pandemi süreci, ekonomik sorunlar, Kıbrıs sorunu ve yeniden başlayan seçim süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Pandemi sürecinde iki ayı aşkın süre sıfır vaka yaşandıktan sonra şimdi yeni vakalarla karşılaşılmakta olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu dönemde de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu sefer ki seçim farklı

Seçim süreciyle ilgili olarak da değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunca yıldır seçimlerde yer aldığını, bu seferki seçim ortamının farklı olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Akıncı, “Halkımızda Cumhurbaşkanı’nın etrafında büyük bir kenetlenme görüyorum. Anketler de aslında bunu gösteriyor ancak bu duyguyu çok güçlü bir şekilde asıl halkın arasında, sizlerle, sokakta hissediyorum” dedi.

Akıncı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şimdi kimileri çıkmış beni size anlatmaya hevesleniyor. Unutuyorlar ki bu halk Akıncı’yı 45 yıldır tanıyor, biliyor, güveniyor ve o nedenle destekliyor.”

YÖDAK yönetiminden Akıncı’ya ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre; dün saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın pandemi dönemindeki icraatlarıyla ilgili kurul üyelerinden bilgi aldı.

Akıncı, Akşahinler’i kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.

Verilen bilgiye göre; kabulde Şeniz Akşahinler “Kıbrıs Kültüründe Yemeklerimiz-Annemden Öğrendiklerim” ismini verdiği yemek kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti. Cumhurbaşkanı, Şeniz Akşahinler’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 10:12