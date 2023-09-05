‘Bu iş bitmedi’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Obta Trading LTD. isimli finans şirketini basan, tehditler savurduktan sonra iş yeri sahibine “öldürürüz” şeklinde mesaj atan Halil Çokan (E-25), Muhammet Polat (E-27), Muhammet Kaya (E-31) ve Enes Baturay (E-19) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, Obta Trading LTD’in sahibine tehdit mesajları gelmeye devam ettiği açıklandı. İş yeri sahibine “Polise gittin, bu olay burada bitmeyecek” şeklinde mesaj atan şahıs ya da şahısların da arandığı açıklandı.

Olgular aktarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, mahkemede olguları aktararak, 3 gün süre istedi.

Polis memuru, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading LTD. isimli iş yerine giden kimliği meçhul erkek şahısların, halkla ilişkiler müdürüne, genel müdürü sorup, ofiste olmadığını anlayınca aranmasını istediklerini söyledi. Polis, zanlıların genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, iş yerinden ayrıldıklarını aktardı. Polis memuru, bu olayın hemen ardından işletme sahibi olan Kubilay Akın'ın kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istendiğini ve parayı vermemesi halinde e iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.

Polis çavuşu Özmüezzin, Akın’ın şikayet için karakolda bulunduğu esnada dahi zanlıların, telefonla arayarak, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden Halil Çokan, Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Ses kayıtları incelenecek

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlıların 1 Eylül 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çevre kamera görüntülerinin temin edildiğini, 3 zanlının cep telefonlarının emare alındığını belirtti. Polis, zanlılardan Halil Çoktan’ın ise cep telefonuna ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Çoktan’ın önce telefonunu Muhammet Polat’a verdiğini söylediğini daha sonra ise Girne’de kırıp attığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunu attığı yerde arama yapıldığını ancak emareye ulaşamadıklarını belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili ses kayıtları olduğunu, bu kayıtların uzmanlar tarafından inceleneceğini açıkladı.

Tehdit mesajları yağıyor

Polis çavuşu, zanlılar tutuklandıktan sonra şikayetçi Kubilay Akın’a mesajlar gelmeye devam ettiğini, mesajlarda, “Polise gittin, bu olay burada kalmayacak” ifadelerinin yer aldığını açıkladı. Özmüezzin, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, mesele ile ilgili aranan 2 kişi olduğunu ifade ederek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.