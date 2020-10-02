‘Karanlık güçlere  hizmet etmeyin’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bazı adaylar ve yandaşlarının, Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiğini savunarak çirkin propaganda yaptıklarını ileri sürdü.

Arıklı yazılı açıklamasında “Türkiye yetkilileri ile birlikte Türkiye’nin buradaki temsilcilerini hakarete varan bir üslupla suçluyorlar” diyerek, bu kişilerin, Türkiye’nin bu aşamada KKTC’ye sıcak ve nakit para göndermesinden dahi rahatsız olduklarını dile getirdi, paranın bütçe açığını kapatmak sureti ile maaşların ödenmesinde kullanılacağını da gayet iyi bilmekte olduklarını ifade etti.

Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu para gelmeseydi ve maaşların ödenmesi gecikseydi, biz de Türkiye’ye, KKTC’ye, mevcut hükümete yüklenip federasyonun tek çare olduğunu iddia etseydik diye hayıflanmaktadırlar.

Garip olan, bu kişiler geçmişte Annan Planı döneminde Türkiye’nin, ABD’nin, AB’nin ve diğer uluslararası güçlerin bütün imkanlarını kullanmak sureti ile Kıbrıs’ta yaptıkları propagandayı alkışlayan kişilerdir.



Dış müdahale benim lehime yapılıyorsa iyi, aleyhime yapılıyorsa kötü anlayışı çifte standartlı bir anlayıştır.Bu kişi, kurum ve partileri Türkiye ile uğraşmaktan vazgeçmeye, halkımızı da karanlık güçlere hizmet eden bu zihniyete karşı dikkatli olmaya çağırıyorum.”

Zaroğlu taburcu oldu

Öte yandan YDP, Genel Başkanı Erhan Arıklı ile YDP Genel Sekreteri Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Arıklı’nın YDÜ tarafından dün yapılan test sonucunun negatif; Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı test sonucunun ise yine düşük pozitif çıktığı belirtilerek, Arıklı’ya dün YDÜ tarafından ikinci test yapıldığı kaydedildi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun ise 3 gün komada yattığı Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlandığı ve bugün taburcu edildiği belirtilen açıklamada, Zaroğlu’nun, nekahet dönemini Türkiye’de geçirip önümüzdeki hafta Kıbrıs’a döneceği ifade edildi.

