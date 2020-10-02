‘Bu haysiyet meselesidir’

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre; Erhürman, “Bu tartışılacak bir şey değil. İradenin nerede olduğunu birileri tartıştırmaya kalkıyorsa, bunun karşısında ilk ben dururum. İrade burasıdır” dedi.

Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu, seçimler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

1878’den bu yana Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin, varoluş mücadelesi tarihi olduğunu söyleyen Erhürman, “Ben varım demek de, siyasi iradeye sahibim, burada verilecek kararlarda söz hakkı sahibiyim demektir. Bugün bunu tartışma konusu mu yapacağız? Bugün buna herhangi bir müdahale olursa, bunun söylentisi bile bir müdahaledir. Bu bir haysiyet meselesidir” dedi.

Türkiye ile özel bir ilişkimiz var



Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında özel bir ilişki olduğunu da söyleyen Erhürman şunları kaydetti:“Türkiye de burada kendi iradesine sahip, özgüven sahibi bir halk olmasını istemek durumundadır. Biz de bu iradeyi tartışma konusu bile yaptırmayız. Zaten burada siyaset yaptığımızı söylüyorsak, her şeyden önce o iradeye sahip çıkmak zorunluluğu altındayız.”Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde diplomatik ilişkileri doğru bir zeminde kuracağını söyleyen Erhürman, doğru zeminin Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarları olduğunu vurguladı.

“Yetkileri kullanacağım…”

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ‘eğitim, sağlık, istihdamlar beni ilgilendirmez, benim görevim müzakerelerdir, dolayısıyla içeride hiçbir şey yapmam’ diyemezsiniz. Bu toplumun gailesini çekiyorsanız, ekonomideki, sağlıktaki sorunların gailesini çekiyorsanız, bu yetkilerinizi kullanırsınız ve devreye girersiniz. Bu hiçbir şekilde hükümetin yerine geçmek demek değildir. Hükümetin yetkileri oradadır. O yüzen liderlik etmekten, koordinasyon yapmaktan bahsediyoruz.”