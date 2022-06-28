Bu kadar kolay mı?

Hüseyin ÇİÇEK

Mersinlik’te başlayarak geniş alana yayılan ve 20 bin dönümlük ormanlık alanı kül eden yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. Yangının çıkmasına neden oldukları ileri sürülen zanlılardan Atilla Şimşek dün mahkemeye çıkarılırken, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçiren Halil Kartal’ın gıyabında ek tutukluluk talep edildi.

Duruşmada Tatlısu’da orman evi bulunan Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat vermesi üzerine, Atilla Şimşek’in kepçe ile yol temizliği yaptığı daha sonra iş aracını tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığı ve akünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

Yapılan soruşturma sonucu Kartal’ın orman evinin izinsiz olduğu, ayrıca bölgede izinsiz yol açma ve telleme gibi işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan bilgi alındı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Tevfik Çavuş, 21 Haziran 2022 tarihinde, 13.00 ile 14.00 saatleri arasında, Tatlısu’da orman evi bulunan Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat Atilla Şimşek’e talimat verdiğini söyledi. Polis, Atilla Şimşek’in kepçe ile yol temizliği yaptığını daha sonra iş aracını tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığını ve akünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiğini anımsattı.

Yangının, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldığını ve geniş bir ormanlık arazinin yandığını hatırlatan polis, zanlıların 5 gündür tutuklu olduklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Gazimağusa Kaymakamlığı ile yapılan görüşmede, bölgede izinsiz yol açma, telleme ve izinsiz bina yapımı tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru Tevfik Çavuş, bu yönde yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Anjiyo oldu

Atilla Şimşek için uygun teminat talep eden polis, anjiyo operasyonu geçiren ve mahkemede hazır bulunamayan Halil Kartal’ın gıyabında bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve iddiaları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Halil Kartal’ın bir gün daha tutuklu kalmasına, Atilla Şimşek’in ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.