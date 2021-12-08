Bu kadarı olmaz

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Dağyolu (Fota) köyünün kabristanlığında Pembe Balbaz’ın mezarı üzerindeki dua kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden sökülerek alındı. Yaşanan olay Halil Balbaz’ın annesinin mezarını ziyaret etmesiyle öğrenildi.

Annesinin mezarına gidince dua kimliğinin alındığını gören Halil Balbaz, büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.



Diyalog’a konuşan Balbaz, annesinin kabri üzerindeki Fatiha Suresi yazılı mozaik taşın yerinden sökülüp alındığını gördüğünde üzüldüğünü dile getirdi.Balbaz, yaklaşık iki sene önce de yine annesinin kabrinden duanın söküldüğünü ifade etti.Bu kez olayı polise bildireceğini ifade eden Balbaz, “Geçen sefer bu olay yaşandığında polise bildirmemiştim. Annemin mezarından çalınan duanın yerine yenisini yaptırdım ve bin 700 TL civarında bir rakam ödedim. Yapanlar Allahlarından bulsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ölülerimize yapılan büyük bir saygısızlıktır” dedi.