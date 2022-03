Bu kez indirim

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 101,41 dolara gerilemesi, döviz kurlarındaki değer kaybı akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı.

95 ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzinin Litresinde 1.42 kuruşluk, Euro Diesel’in Litresinde 3 TL, Gazyağı’nın litresinde ise 2.44 kuruşluk indirim yapıldı.

Öte yandan akaryakıt tüzüğü, fiyatların her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın alım gücü ve piyasa dengelerini korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Zam değil indirim

Akaryakıt fiyatlarında dün akşam saatlerinde indirime gidildi.

İndirim yapılmasıyla Kurşunsuz 95 Oktan Benzin 18.75 TL’den 17.33TL’ye, Kurşunsuz 98 Oktan Benzin 19.00 TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel 21.07 TL’den 18.07 TL’ye ve Gazyağı da 19.47 TL’den, 17.02 TL’ye düştü.

Akaryakıt fiyatları her gün düzenlenebilecek

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılırken, tüzükte de değişikliğe gidildi. Akaryakıt Yasası altında bulunan “Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük”, akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.

Bakanlar Kurulu’nun kararı gereği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, 15 Ağustos 2022’ye kadar yürürlükte kalacak.

Yapılan değişikliğe göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere, her iş günü için ithal parite fiyat değişiminin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleşecek.

Bakan Evren: Piyasa dengeleri korunacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın alım gücü ve piyasa dengelerini korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre akaryakıt tüzüğünde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yapan Bakan Kutlu Evren, “Bu değişiklikle, 5 günde bir yapılmak zorunda kalınan fiyat düzenlemeleri yerine, yeni düzenleme ile güncel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki günlük değerler alınarak fiyat belirlenmesine gidilecektir” ifadelerini kullandı.