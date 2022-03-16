Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Derinya bölgesindeki bir mandıraya baskın düzenleyen polis, birikmiş borçları 1,5 milyar liraya ulaşan Elektrik Kurumu’na ait 894 kilo kablo ele geçirdi.

Olaylarla ilgili olduğu iddia edilen Selim Esergül tutuklanırken, Hüseyin Kara’nın aranmakta olduğu haber verildi.

Kurum yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polisin, farklı dönemlerde kablo hırsızlığı yapılıp, yapılmadığı konusunu da araştırdığı bildirildi. Derinya’da ele geçen kabloların soyulduğu ve bakır telin satışa hazırlandığı kaydedildi.

Kara aranıyor

Gazimağusa’ya bağlı Derinya bölgesinde bir mandırada ele geçirilen 894 kilo ağırlığında kablonun Kıbrıs Türk Elektrik kurumundan alındığı tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta tutuklanan ancak kanunsuz mal tasarrufu suçundan yargılanmak teminatla serbest bırakılan Selim Esergül ile Hüseyin Kara, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun şikâyeti üzerine yeniden aranan şahıs ilan edildi.

Selim Esergül yeniden tutuklanırken, Hüseyin Kara’nın arandığı açıklandı. hakkında yeniden soruşturma başlatılan zanlı Esergül dün mahkemeye çıkarıldı.

Kıb-Tek’i soydular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cihat Doğan, zanlı Selim Esergül ile aranmakta olan Hüseyin Kara’nın, Derinya bölgesinde bir mandırada, 894 kilo bakır kabloyu soydukları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 3 gün süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz hafta kanunsuz mal tasarrufu suçlaması ile teminata bağlandıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların serbest kalmasının akabinde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan merkezlerinden kablo hırsızlıkları yapıldığına dair şikayet aldıklarını belirtti. Polis, ihbar üzerine araştırma yaptıklarını, mandırada bulunan kabloların kuruma ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Zanlı Selim Esergül’ün yeniden tespit edilerek tutuklandığını, Hüseyin Kara’nın ise aranmakta olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.