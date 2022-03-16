2 milyon 800 bin hap ele geçirildi

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında uluslararası boyuta varan uyuşturucu kaçakçılığı Mersin’de gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıkarıldı.

TIR’la Kuzey Kıbrıs’tan çıkarıldığı öğrenilen 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri milyon liraları bulan olduğu belirtilen haplara el konulduğu, operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre; Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için harekete geçen Mersin İl Jandarma Komutanlığı‘na bağlı ekipler, Kuzey Kıbrıs temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu haplarla ilgili KKTC makamlarına henüz bilgi verilmediği öğrenilirken, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye ithal edildiği, Girne Limanı’ndan da çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.