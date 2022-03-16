Şiddetli rüzgar dağıttı

Ülke genelinde dün etkili olan şiddetli rüzgâr Dikmen’de zarara yol açtı. Dikmen’de elektrik hatları koparken, bazı evlerin su depoları uçtu, ağaçlar devrildi. Dikmen Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) duruma müdahale etti. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, Kıb-Tek personeli ise kopan elektrik tellerine müdahale etti.

Şiddeti rüzgarın zarara yol açtığını ifade eden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, uçan su depolarından dolayı vatandaşın maddi hasar gördüğünü ifade etti. olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunan Çelebi, özellikle şiddetli rüzgarlı havalarda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Çelebi, Dikmen İlkokulu’nun bulunduğu sokakta elektrik hatlarının koptuğunu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının sorunu giderdiğini ifade etti. Çelebi, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 11:05