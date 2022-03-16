Ağır darbe

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında rezervasyon iptallerinin arttığı ve Güney Kıbrıs’ın turizmden bu yıl kaybının 500 milyon Euro’ya ulaşabileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kanadalı değerlendirme kuruluşu DBRS’nin Güney Kıbrıs turizmiyle ilgili değerlendirmesini aktardı. İngiltere’den sonra Rusya’nın, Rum turizminde önemli rol oynadığını belirten gazete, bu yıl 800 bin civarında turist kaybının yaşanacağına dikkat çekti.

Gazete özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımdan ötürü 500 milyon Euro’ya yakın kayıp yaşayabileceğini belirtirken, otel ve turistik tesis işletmecilerinin pandemiden sonra ikinci bir kriz yaşadığını kaydetti.