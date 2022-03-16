İki yıl gizlendi

Girne’de 2020- 2022 yılları arasında birlikte yaşadığı kadının 14 yaşındaki iki kızlarına tecavüz ettiği iddia edilen 36 yaşındaki Y.G. (E) hakkındaki soruşturma sürüyor. Kız çocuklarının öğretmenleri tarafından yapılan şikayet üzerine geçtiğimiz gün tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 7 gün ek süre talep edilirken, kız çocuklarının doktor muayenesinden geçirileceği belirtildi.

Polis, hakkında ‘16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlının 11 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmayı yapan polis, 14 yaşındaki ikiz kızların öğretmenlerine yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kızların ifadelerinde zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı günlerde kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, iddiaların çok ciddi olduğunu olayla ilgili olarak kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti.

Öğretmenlerin ihbarıyla tutuklanan zanlının da bazı iddialarda bulunduğunu aktaran polis, bu beyanların araştırmasının sürdüğünü açıkladı. Polis, kızların doktor kontrolünden geçirileceğini, rapor temin edileceğini belirterek, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.