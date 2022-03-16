İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği Kurye Operasyonu’nda ele geçirilen 5 kilo 200 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu maddeyi yurt dışından ithal eden ve 500 dolar karşılığında kuryelik yapan Magret Munenanji Erick Nkhoma ile maddenin iç piyasada satışını gerçekleştirdiği öğrenilen Patrick Ogochukwu Chukwuma hakkındaki soruşturma tamamlandı. Uyuşturucuyu karbon kağıdına sararak x-ray cihazından geçirmeyi başaran Magret ile suç ortağı Patrick dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda Patrick’in evinde tespit edilerek tutuklanan Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu’nun ise suçla bağlantılarının olmadığı anlaşıldı. İki şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

400 dolar için yaptı

Soruşturmayı yapan polis memuru, 3 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ülkeye giriş yapan Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın bavulunda yapılan aramada kırmızı renk pul biberin içerisinde naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantlarıyla sarılı

6 paket halinde 5 kilogram 200 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildiğini anımsattı.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 500 dolar karşılığında uyuşturucu maddeyi bir şahsa teslim edeceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, alınan bilgi üzerine teslim adresine gittiklerini, uyuşturucu maddeleri almak için Hamitköy’deki söz konusu adrese gelen Patrick Ogochukwu Chukwuma’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, ayakkabı kutusu içerisinde satışa hazır 14 ayrı paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, operasyonda Chukwuma’nın evinde tespit edilerek tutuklanan Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu’nun suçla bağlantılarının olmadığına dair tespit yapıldığını söyledi. Polis, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu’nun serbest bırakıldığını ifade etti.

Magret Munenanji Erick Nkhoma ile Patrick Ogochukwu Chukwuma’nın 3 Mart tarihinden beri tutuklu olduklarını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, her iki zanlının da ülkede yasal statüsü olmadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların davalarında hazır olmasını teminat altına almak için tutuklu yargı kararı verdi. İki zanlı yargılanıncaya kadar 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.