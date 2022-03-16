‘Zam var hizmet yok’

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) dün de dönüşümlü elektrik kesintisi yaptı.

Artan enerji talebini karşılayamayan kurum dün saat 18.00 itibariyle tüm bölgelerde birer saatlik kesintiye gitti.

Kesintiler vatandaşın tepkisine neden olurken, birçok kişi sosyal medya hesaplarından durumu eleştirdi. “Hem yüksek zam yapın hem de bizi elektriksiz bırakın ”diyerek, tepkisini ortaya koyan vatandaşlar, kurumun neden yeterli üretim yapamadığını sorguladı. Vatandaşlar, önceki gün gibi dün akşam da karanlıkta kaldıklarını ifade ederek, “Bu soğuk havada ısınma ihtiyacımızı karşılayamadık. Yetişkinler neyse ama yaşlısı, hastası, küçük çocukları olanlar ne yapacak? Kimsenin bizi bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok” diyerek dert yandı.

Üretim yetersiz

Kesintilerin havaların soğumasıyla artan enerji ihtiyacının karşılanamamasından kaynakladığı belirtirken, Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, günlük üretilen enerji miktarının 340 megavat olduğunu, artan kullanımdan dolayı ihtiyaç duyulan miktarın 380 megavata çıktığını söylemişti. Arada oluşan 40 megavatlık enerji ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Erdoğan, “Vatandaşları rahatsız etmeden enerji tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle dönüşümlü kesinti yapıldı. Vatandaşlar da daha duyarlı davranıp cihazlarını aynı anda devreye sokmasınlar. Fırını, klimayı, çamaşır makinesini aynı anda kullanmasınlar” demişti.

Gürcan Erdoğan, “Dönüşümlü elektrik kesintileri sürecek mi? sorusu üzerine hava durumuna bağlı olarak uygulamanın değişeceğini ifade etmişti.

Onarım çalışması yapılacak

Bu arada dönüşümlü kesintilerin yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt Ardahan Caddesi, Lale Sokak ile Şht. Arif Ruso Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek. Kurum, Yukarı Bostancı Askeri Lojmanlar Bölgesi, Sandal Sokak ve civarına da elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.