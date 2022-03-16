Kırdı döktü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, önceden çalıştığı işyerine geri girme isteği reddedilen ve işletme sahibine sinirlenen Mahmut Yetkiner’in gözü döndü. Hırsını iş yerinde çalışanlardan alan zanlı,

2 personelin kalmakta olduğu apartman dairesinin camlarını kırarak içeri girdi. Zanlı, hızını alamayıp mutfak camlarını ve mikro dalga fırınını da kırdı. Zanlının kırıp döktükten sonra bir iş yeri çalışanını da süpürge sapı ile ciddi şekilde darp ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Personelin evini bastı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, zanlının, 14 Mart 2022 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, eskiden personeli olduğu “Melemendi Bakery” isimli işyerine geri alınmadığı gerekçesi ile 2 personele ait apartman dairesinin camlarını kırarak içeriye girdiğini söyledi. Polis, zanlının, mutfak camlarını ve mikro dalga fırınını da kırarak hasara uğrattığını ve o esnada evde bulunan işyeri çalışanını süpürge sapı ile darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının daha sonra kalmakta olduğu otel odasına giderek, oda içerisinde bulunan masanın camını da kırarak hasara uğrattığını belirtti.

Hasar tespiti yapılacak

Kırılan eşyaların hasar tespitinin yapılacağını bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.