Bölgeye renk kattı

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi işbirliğinde cumartesi günü Çamlıca Kufez Sokak Şenliği düzenlendi. Çamlıköy’de ilk kez düzenlenen şenliğin açılışı Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Çamlıca Muhtarı Halil Dağseven tarafından gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında köy meydanında stantlar kuruldu, yerli tatlar ve el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği, cimnastik ve çeşitli gösteriler sahnelerken, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da bölge halkına keyifli anlar yaşattı. Çamlıca Kufez Çocuk Parkındaki şenlikte yüz boyama, eğlenceli yarışlar da yapıldı. Bakan Çavuş ile Başkan Kasım, çocukların yüz boyama etkinliğine katıldı, stantları gezdi, yerli lezzetleri tattı ve bölge halkıyla sohbet etti.

