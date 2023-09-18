Mersin’de 20 lira

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’daki açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir ucuzlamanın olmadığı, tam tersi domatesin fiyatında artış olduğu görüldü.

Domates ve salatalığın kilosu 50 liradan satılırken, yaz sebzesi bamyanın fiyatı 80 liranın altına düşmedi. Mersin halinde ise iki gün önce bamyanın fiyatı 20 liraydı.

Açık pazarda taze fasulye 100 liradan, barbunya da 90 liradan satıldı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Bamya 80 TL

Barbunya 90 TL

Börülce 70 TL

Domates 50 TL

Salatalık 50 TL

Fasulye 100 TL

Havuç 25 TL

Kapya biber 30 TL

Karpuz 15 TL

Muz 45 TL

Pancar 30 TL

Patates 27 TL

Şeftali 60 TL



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023, 09:47