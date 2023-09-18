Mersin’de 20 lira

Serdar ŞENGÜL
Lefkoşa’daki açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir ucuzlamanın olmadığı, tam tersi domatesin fiyatında artış olduğu görüldü.
Domates ve salatalığın kilosu 50 liradan satılırken, yaz sebzesi bamyanın fiyatı 80 liranın altına düşmedi. Mersin halinde ise iki gün önce bamyanın fiyatı 20 liraydı.
Açık pazarda taze fasulye 100 liradan, barbunya da 90 liradan satıldı.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Bamya 80 TL
Barbunya 90 TL
Börülce 70 TL
Domates 50 TL
Salatalık 50 TL
Fasulye 100 TL
Havuç 25 TL
Kapya biber 30 TL
Karpuz 15 TL
Muz 45 TL
Pancar 30 TL
Patates 27 TL
Şeftali 60 TL
VAH H VAHH