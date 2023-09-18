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Mersin’de 20 lira

Bamyanın fiyatı 80 TL’den aşağı düşmedi

Mersin’de 20 lira
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Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’daki açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir ucuzlamanın olmadığı, tam tersi domatesin fiyatında artış olduğu görüldü.
Domates ve salatalığın kilosu 50 liradan satılırken, yaz sebzesi bamyanın fiyatı 80 liranın altına düşmedi. Mersin halinde ise iki gün önce bamyanın fiyatı 20 liraydı.
Açık pazarda taze fasulye 100 liradan, barbunya da 90 liradan satıldı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi: 

Bamya 80 TL
 Barbunya 90  TL
 Börülce 70 TL
 Domates 50 TL
Salatalık 50  TL
Fasulye 100 TL
Havuç 25 TL
Kapya biber 30 TL
Karpuz 15  TL
Muz 45 TL
 Pancar 30 TL
Patates 27 TL
Şeftali 60 TL
 

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023, 09:47
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Niyazi Hasan
Niyazi Hasan - 1 saniye Önce

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