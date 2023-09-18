Tatil bitti

Gözde Süreç SARI

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bugün, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise yarın başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda yaklaşık 25 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim yılının bugün başlayacağını, bu yıl okullarda tam gün eğitimin, iki gün olmak üzere kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün okullarda tam gün eğitime geçileceğini, hedefin önümüzdeki yıllarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmak olduğunu söyledi.

Uygulamanın ilköğretimde 3,4,5. sınıfları, orta ve liseler ile meslek liselerini kapsayacağını dile getiren Çavuşoğlu, pilot uygulama olarak hayata geçirilecek bu uygulamanın yakından takip edileceğini, sorun yaşanması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılı konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Okulların deprem performanslarına ait raporlar doğrultusunda yapılması planlanan güçlendirme projelerinin, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından sunulmaya başlandığını bu doğrultuda Bakanlığın bazı önlemler almaya başladığını söyleyen Çavuşoğlu, okullarda yapılacak olan yıkım veya güçlendirme çalışmalarının yaz tatili içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu süreçte risk teşkil eden okullarda, öğrencilere, öğretmenlere ve emekçilere daha sağlıklı koşullar sağlayana kadar gerekli önlemleri alarak, okullarda geçici olarak oluşturdukları prefabrik dersliklerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı başlarken kırtasiye ve kitaplar konusunda sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Tüm kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtıldığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin ilk ders zili ile birlikte malzemelerini eksiksiz olarak alacaklarını belirtti.

“İMO raporları dikkate alındı”

6 Şubat depremi ile çok acı bir deneyim yaşandığını bunun üzerine, yapılan ilk incelemeler doğrultusunda yapısal olarak risk teşkil eden okullarda önlemler alarak, alternatif yöntemlerle birlikte eğitim yılının tamamlandığını söyleyen Çavuşoğlu, gelinen aşamaya ilişkin şunları söyledi:

“Gelinen aşamada; okullarımızın deprem performansının belirlenmesi amacıyla Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin görevlendirmesiyle, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) çatısı altında kurulan inceleme ekibimiz, okullarımızın kapanmasının ardından yoğun ve uzun süren bir test süreci geçirmiştir.

Yapılan incelemeler ve testler neticesinde okullarımızın deprem performanslarına ait raporlar ve bu raporlar doğrultusunda yapılması planlanan güçlendirme projeleri, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Bakanlığımıza sunulmaya başlanmıştır.

İMO tarafından gönderilen raporlar doğrultusunda Bakanlığımız, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve emekçilerimizin güvenliğini sağlamak adına bazı önlemler almaya başlamıştır.”

“Okullarımızın yapısal dönüşüm sürecini başlattık”

Okullarda yapılacak olan yıkım veya güçlendirme çalışmalarının yaz tatili içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu noktada, gerekli testleri yapmak, rapor ve projeleri sunmak için insanüstü gayret gösteren İMO heyetine teşekkür etti.

“İncelemeleri ve testleri gerçekleştirdiler, raporları ve projeleri de tamamlandıkça bizlere gönderiyorlar” diyen Çavuşoğlu, gelen raporlar ve projeler doğrultusunda okulların yapısal dönüşüm sürecini başlattıklarını kaydetti.

Hangi okullara derslik eklendi?

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne 25, Haspolat İlkokulu’na 8, Alasya İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu’na 5’er, Erenköy Lisesi – Karakol İlkokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ne 4’er, Dikmen İlkokulu - Gazimağusa Türk Maarif Koleji - Güzelyurt Meslek Lisesi ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’na 3’er, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Esentepe İlkokulu - Değirmenlik İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya 2’şer, Çanakkale Ortaokulu - Alsancak Anaokulu - Çatalköy İlkokulu - Şht. Yalçın İlkokulu - Osman Örek Meslek Lisesi - Çamlıbel Aysun İlkokulu - Şht. Salih Terzi İlkokulu ve Gaziköy Anaokulu’na 1’er adet prefabrik sınıf eklenmiştir.

Ayrıca, prefabrik olarak Karakol İlkokulu’na bir tuvalet ve bir öğretmen odası, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’na bir öğretmen ve idare odası, Yeşilyurt İlkokulu’na ise bir kantin yapılmış olup, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne çelik yapı tekniği kullanılarak 3 adet ek derslik yapılmıştır.”

“‘Bir Okul da Sen Yap’ kampanyası”

Yeni okulları eğitime kazandırmak için hayata geçirdikleri “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına da devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede, ülkenin hayırsever iş insanlarının destekleriyle yeni okulları eğitime kazandıracaklarını belirtti.

“Özel eğitimi geliştirmeye 2 milyon TL’den fazla harcama”

Bunun yanında kamera sistemlerinin de 6 okula kurulduğunu, 9 okula daha kurulacağını söyleyen Çavuşoğlu, özel eğitimi geliştirme projesi doğrultusunda 280 bin TL harcandığını, toplamda 2 milyon TL harcanacağını kaydetti.