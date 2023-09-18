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Minikler doyasıya eğlendi

Girne’de düzenlenen etkinlikte çocuklar maskotlar ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı

Minikler doyasıya eğlendi
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Girne Belediyesi’nin 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında düzenlediği 'Çocuk Etkinlikleri' yoğun ilgi gördü. Girne’de dün akşam 17.00- 21.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlik, onlarca çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda hayat bulan organizasyon; şişme oyun parkı, yüz boyama, maskotlar, palyaçolar eşliğinde oyun oynama, balon dağıtımı gibi aktivitelerin ücretsiz olarak çocuklara sunulması ile hayat buldu. Ayrıca organizasyon boyunca açık olan yeme içme stantları da gerek veliler, gerekse çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.
 

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