"Bu sorun çözülmeli"

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kuzey Kıbrıs’ta turizme en büyük engellerden birinin uçak bilet fiyatlarının olduğunu belirterek, THY ve Pegasus’un fiilen bir kartel oluşturduğunu söyledi.

“Ercan’a gidiş-dönüş bilet fiyatları bayramda 20 bin liraya kadar çıktı. Aynı tarihlerde Batum, Malta, Londra hatta Dubai’ye uçak bileti daha ucuza satıldı” diyen Tibuk, KKTC yetkililerinin bu konuyu Türk hükümetiyle ele alması ve düzeltmesi gerektiğini belirtti.

Diyalog Medya, TV2020’de Son Durum programına katılan ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Besim Tibuk, ulaşımda yaşanan sorunlarla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

“Buradaki esas sorun hava ulaşımıdır. Türk Hava Yolları'yla, Pegasus kendi aralarında bir kartel oluşturmuşlar. Şimdi diyorlar ki, Kıbrıs'ta casinolar var. Onun için fiyatları yüksek yapıyoruz. Batum'da da çok casino var. THY’nin Batum-İstanbul gidiş dönüş biletine bakın. Ercan biletine bakın. Üçte bir fiyatına. Ve Batum’a gidiş iki saatten fazla sürüyor. Ercan ise bir saat on beş dakika.

THY birçok noktaya Kıbrıs’tan daha düşük fiyatlarla uçuyor. Buradaki hükümet de Türkiye ile bu konuyu ciddi ciddi ele almaktan çekiniyor ve bastırmıyorlar. Tamam muhtacız da böyle olmaz kardeşim, burayı batırmak olmaz. Çünkü buraya su gelen tek borusu budur; hava yoluyla geliş. Bunu sen bu yüksek fiyatlarla yaparsan insanlar buraya gelmekten vazgeçer.”

Türkiye buraya daha çok yardım etmeli

Kuzey Kıbrıs’ın, Türkiye'den senede iki buçuk milyar dolarlık ithalat, en fazla 100 milyon dolarlık da ihracat yaptığını vurgulayan Besim Tibuk şöyle dedi:

“İki milyar 400 milyon dolar ne yapıyoruz biliyor musun? Türkiye'den mal alıyoruz. Bütün parayı Türkiye'ye veriyoruz. Peki Türkiye ne kazanıyor biliyor musunuz? Minimum dörtte birini, yani 600 milyon dolar kazanıyor. Peki senede 600 milyon dolar yardım ediyor mu buraya? Etmiyor. Zaten verdiklerinin bir kısmını askeri harcamalara gidiyor.

Buradakilerin Türkiye'ye gittiklerinde meseleyi anlatmaları lazım; “Bak kardeşim ben bütün paramı sana veriyorum. Yani buranın bütün parası Türkiye'ye gidiyor. Siz de uçak biletlerini ucuzlatacaksınız.”

Buradaki fiyatları Batum’un fiyatları gibi yapsınlar. Orada birçok casino ve hafta sonu millet yoğun bir şekilde Batum’a gidiyor. Türk Hava Yolları'nın KKTC’ye daha çok ucuz sefer koyması lazım. Normalde 5 bin lira olan uçuş bayramda 20 bin liraya çıktı. THY Genel Müdürü ‘biz karımızı düşünürüz’ diyor. Batum'da niye düşünmüyorsun karını? Niye Malta'da düşünmüyorsun? Niye Dubai'ye giderken düşünmüyorsun? Kıbrıs'ı zaten yakaladın burnundan. Bir Pegasus var onunla da anlaşıyorsun fiyatlarda.”

Tibuk, tam serbest piyasa olması halinde hava yoluyla seyahat fiyatlarının da düşeceğini kaydetti.

Tanıtıma 3 milyon dolar

Dubai, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Katar gibi ülkelerde ‘Merit-Girne’ sloganıyla tanıtım yaptıklarını ve bunun için yılda 3 milyon dolar harcadıklarını belirten Besim Tibuk şunları ifade etti:

“Bunu, Merit markasını yerleştirmek için yapıyoruz. Bu arada tabii Kuzey Kıbrıs'ın da tanıtımı oluyor. Birçok etkinlik de düzenliyoruz, mesela turnuvalar yapıyoruz ki milletin ayağı alışsın. Bir defa gelince ve buradaki hizmetleri görünce bunun tekrarını düşünmeye başlıyorlar. Turnuvalar sayesinde dünyanın birçok ülkesinden buraya misafir getiriyoruz. Tavla ve poker turnuvalarımıza yoğun katılım oluyor.”

Şans oyunları yasası ve casinolar

Kıbrıs’ta casinoların 1980'de açıldığını belirten Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Türkiye'de casinoların 1998'de kapandığını belirterek şunları kaydetti:

“Ama ne oldu? Türkiye'de casinolar kapanınca, burada casinolara talep arttı, geliri de arttı. Kötü bir şey değil ki. KKTC’ye rakip Batum, Bulgaristan, Tiflis var, Yunanistan’da ve Avrupa’da da var. Her yerde casino var. Yani Türkler oraya gideceğine Kıbrıs'ı tercih etmesi kötü bir şey mi? Bir de dünyadan haberleri yok. Açık söylüyorum, dünyada en iyi casinoculuk yapılan yer Kuzey Kıbrıs'tır. Bunu 17 sene evvel, Lefkoşa'daki otelimizin açılışında söyledim. Oraya Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, bakanlar gelmişti. O zaman da biz çok iyiydik. Ben diyorum bunu, gelenler diyor. Müşteri olarak gelenler, dünyayı dolaşmış adamla diyorlar ki; sizin burası hepsinden ileri. Hizmet olarak, müşteriye verilen indirimlerle, diğer yan şeylerle mükemmel.

Ben dedim ki bir İskoç, İskoç viskisinden utanıyor mu? Çünkü viski de çok içince kötüdür. Oyun da çok oynayınca zararlıdır. Veya bir Fransız, şarabından utanıyor mu? Siz niye casinolardan utanıyorsunuz. Ertesi gün bütün gazetelerde aleyhime yorumlar çıktı.

Dikkat edin; dünya yatırım çekmek için uğraşıyor. ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşip Arap Emirliklerine gitti. Her seferinde yatırım aldığını iftiharla söyledi. Siz burada yatırıma karşısınız. Siz burada hiç bir gazetede mesela Concord güzel bir otel yaptı, Bafra'da güzel yatırımlar oldu diye olumlu bir yaz gördünüz mü? Göremezsiniz. Yatırımı kötü olarak görüyorsunuz.”

Kıbrıs’ta yer altı yoktur

Kıbrıs'ta yer altı olmadığını belirten Besim Tibuk konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: Casinonun sahibi, otelin sahibi belli. İstanbul'da bugün ne kadar yer altı casinosu var? Kimi diyor 150, kimi diyor 250.

Şimdi buradaki sistemin başarısı ne biliyor musunuz? Buradaki sistemde belli bir yatırımı mecbur tutuyor. Mesela en son 500 yatak, 5 yıldızlı otel 150 milyon dolara mal olur. Ayrıca rekabet var.

Bizde kasaya bir milyar dolar girdi diyelim. Bunun 950 milyon doları müşteri masrafı, uçaklar, otel gideri, yiyecek-içecek masraflarına gidiyor. Şirkete 50 milyon dolar kalıyor, o para da otelin yenileme masraflarına gidiyor. Buradaki para tüm ülkeye dağılıyor. Kıbrıs’ta halka açık yatırım yapan tek şirketiz. Üç ayda bir denetleniyoruz. SPK en ufak bir aksaklıkta devreye giriyor. Casinoların burada olması bir şanstır.”

Gerekli yasa meclisten geçmedi

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, son günlerin en tartışmalı konusu mülkiyetle ilgili yaşananlara da değindi. 2004 yılında oylamaya sunulan Annan Planı'ndan sonra inşaatta bir patlama yaşandığını ifade eden Tibuk, bu gelişmeyle beraber Mal Tazmin Komisyonu’nun (TMK) da kurulduğunu ifade etti. Tibuk şunları söyledi:

“Mülkiyetle ilgili davalar çoğalınca Avrupa TMK’yı kurdu, yetki de verdi. Bu komisyon müracaat edenlerin ya parasını ödüyor, ya takas yapıyor ya da malı iade ediyor. Sistem bir süre çalıştı fakat sonra duraksadı.

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk tarafına “yüzde 20'yi siz verin, yüzde 80'i ben vereyim. Üstelik yüzde 20'yi hemen ödemeyin” dedi.

Ancak bu yasa meclisten geçmedi. İtiraz olsa bile KKTC'nin bu kanunu geçirmesi lazımdı. Ancak baskı yapan büyük aileler vardı. Bir aile, büyük bir aile şimdi bir partiye baskı yaptığı zaman akan sular duruyor kardeşim. Baskı olduğu için de oldukça yararlı olacak yasa geçmedi.”

Türkiye Avrupa’nın kulağını çekmeli

Mülkiyet konusunda Türkiye’nin Avrupa’nın kulağını çekmesi gerektiğini ifade eden Tibuk, şöyle devam etti:

“Türkiye, Avrupa’ya “Bak kardeşim biz Annan Planına evet dedik. Annan Planında bu vardı” demesi lazım. Annan Planı kabul edildiği zaman, BM’nin o dönemki genel sekreteri Kofi Annan Güvenlik Konseyi'ne bir yazdı ve dedi ki “Türk tarafı barışçı olduğunu göstermiştir.” Üstündeki ambargoların ve kısıtlamaların kaldırılması gerekir” ancak Rusya bunu veto etti, çünkü Rusya Güney'in dostu. İş Türkiye’ye düşüyor. Türkiye, Avrupa Birliğine bastıracak. Türkiye olduğu sürece Kuzey Kıbrıs'a hiçbir şey olmaz. Kırk mil uzaktayız. Buradaki gücümüzle Avrupa bize karşı Rum'un yanında savaşmaz. Ancak böyle vızıltı yapıp bizi zor duruma düşürürler.

Bir kuvvetli elimizde bu Maraş'tır. Maraş'taki yerleri Türk idaresi altında Rumlara geri verirsek bu adım Gazimağusa’yı da kalkındırır. Kötü bir şey olmaz. Ekonomiye katkı sağlar.”

Crans Montana’nın da koz olarak kullanılabileceğini kaydeden Tibuk, “Crans Montana'da tavizler verildi, bunun da propagandasını yapmadık. Kıbrıs Türk kesimi pasif davranıyor.

Türkiye de yeterince bastırmıyor. Rumlara karşı mücadele etmek lazım, elimizde çok koz var”dedi.