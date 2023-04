Bu sorunu kim çözecek

Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki et fiyatları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor ve bu durum güneye geçebilen Kıbrıslı Türkleri, Rum kasaplara veya marketlere yönlendiriyor. Güneyde kuzu etinin kilosu 9.5 Euro’ya, dana ise 6.5 Euro’ya satılırken, kuzeydeki rakamlar bazı marketlerde iki katına çıkıyor.

Diyalog’a konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, kuzu etinin kuzeydeki satış fiyatının 400 lira olduğunu kabul etmiyor ve “eğer bu fiyatla et alan biri varsa faturasını bana getirsin” diyor.

Naimoğluları, fiyatlar arasında bir miktar fark olduğunu kabul ederken, kuzeydeki yüksek maliyetlerden şikayet ediyor, üretici sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekiyor.

Tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanan Mustafa Naimoğluları, kuzeydeki et fiyatlarının yüksek oluşunu denetimsizliği bağladı.

Mustafa Naimoğluları şunları söyledi:

Güneyde canlı hayvanın kilosu 4 buçuk Euro’dur. Kuzeyde ise 130-140 civarındadır. Canlı havyanın fiyatı baz alındığında kuzeyde kuzunun kilosu en fazla 300 liraya satılabilir. Restorancılar Birliği, etin kilosunu 400 liraya aldıklarını söylüyor. Varsa o parayı ödeyen restorancı gelsin faturayı ben ödeyeceğim.

Güneyde kasapta da markette de et fiyatları aynıdır. Kuzeydeki gibi markette farklı, kasapta farklı fiyatlara satılmamaktadır. Ancak bizde denetim olmadığı için herkes kafasına göre takılmaktadır.”

Maliyetler üreticiyi bitirecek

Naimoğulları, güneydeki fiyatlarla kuzeyde hayvan satmaya razı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Çağrı yapıyorum, isterlerse güneydeki canlı hayvan fiyatları neyse ve verilen destekleler neyse aynısını kabul etmeye hazırız. Ancak teşvik ve destelerde aynı olmalıdır. Hayvancı suyun tonunu 14 liraya alıyor. Bir balya için bin 500 lira, bir torba yeme ise 500 lira ödüyor. Tüm sıkıntılara rağmen üreticiye destek olacaklarına arpanın fiyatını da artırdılar. Arpanın kilosu 6 liradan 7 buçuk liraya çıktı.” Birlik başkanı Naimoğulları, üreticinin artan maliyetlerden dolayı bitme noktasına geldiğini de ifade etti.