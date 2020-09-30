Geç bile kalındı

Ömer KADİROĞLU

Aylar sonra yüz yüze eğitimin başlayacak olması vatandaşları mutlu etti. Yüz yüze eğitimin daha faydalı olacağını söyleyen vatandaşlar alınan kararı yerinde buldu hatta geç bile kalındığını ifade etti.

Online eğitimin yeterli olmadığını ifade eden vatandaşlar, gerekli tedbirlerin alınması halinde çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndereceklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları söyledi;

Ne dediler…?

Yusuf Mansuroğlu

“Online eğitim alıyoruz ancak çocuklar için yüz yüze eğitim daha faydalı bir eğitim modelidir.

1 Ekim’de yüz yüze eğitim başlıyor. Bizde çocuklarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak okula göndereceğiz. “

Murat Miskin

“Çocuğumuz online eğitim alıyor ancak evden eğitim pek yeterli olmuyor. Eğitim okulda alınan yüz yüze eğitimden başka modelle olmuyor. Online eğitim alırken laptop olmadığı için telefonla alıyorduk ancak biraz sıkıntı yaşattı. Yüz yüze eğitim Okulların açılmasıyla ben de gerekli tedbirlerimi alarak çocuğumu okula göndereceğim. “



Cansel Şahan“Online eğitim sisteminden memnunuz ancak yüz yüze eğitim de çocuklar için çok daha faydalı olacağı inancındayım. Yüz yüze eğitim için çocuğumu endişe duymadığım için okula göndereceğim.”Ayşe Kaya“Uzaktan eğitim ben de kardeşim de alıyoruz. Online eğitimden memnun değiliz çünkü sürekli olarak internet bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz. Online eğitimde çocuklar sorularına cevap bulamıyor ancak yüz yüze eğitimde daha sağlıklı eğitim alabileceği inancındayım. 1 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlanması yerinde ve doğru bir karadır.”İlker Aslan“Yüz yüze eğitim 1 Ekim’de başlıyor ve bu sistemin çocuklar için çok daha iyi olacağı inancındayım. Yüz yüze eğitimin sadece eğitim açısından değil çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından da önemlidir. Pandemi sürecinden dolayı biraz endişe yaşasak da gerekeli tedbirlerin alındığından emin olmakla beraber çocuklarımızı okula göndeririz.”Mustafa Türk“Online eğitim alıyoruz ancak sıkıntılar yaşıyoruz. Üç çocuğum var ve yeterli cihazımız olmadığı için çocuklarımıza dönüşümlü olarak online eğitim aldırtmaya çalışıyoruz. Online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını söylemek isterim. Yüz yüze eğitim çocuklar için çok iyi olacaktır. Gerekli tedbirlerin alınması halinde çocuklarımızı okula endişe duymadan yollarız.”