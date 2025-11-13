banner564

Bugün mahkemeye çıkarılacak

MİK Başkanı Canseç dün gece polis tarafından gözaltına alındı

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, Mali Polisin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 
Salih Canseç’in Merkezi İhale Komisyonu’nda yürütülen bir dosyaya bağlı rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. 
Girne Polis Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Canseç’in bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında başka tutuklamaların olabileceği belirtildi.
 

