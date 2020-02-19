Bugün otopsi yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu dün evinde ölü olarak bulundu.

Bir komşusu tarafından kanlar içerisinde cansız olarak bulunan Sakızcıoğlu’nun ölümü sevenlerini ve bölge sakinlerini yasa boğdu.

Haberi alan yakınları ve Tuzla sakinleri olay yerine akın ederken, yapılan incelemenin ardından Nevin Sakızcıoğlu’nun cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp ve cebir izine rastlanmazken, polis ölümle ilgili soruşturma başlattı. Sakızcıoğlu’nun aracında da kan izleri olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Kısa süre önce ameliyat oldu

Elde edilen bilgilere göre; bir komşusu dün saat 18.00 sıralarında Nevin Sakızcıoğlu’nun evine gidip kapıyı çaldı.

Ancak kapının açılmaması üzerine komşusu içeri girdi.

Sakızcıoğlu’nu salonda kanlar içerisinde gören komşusu acil servisi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakızcıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri de Sakızcıoğlu’nun evinde ve aracında detaylı inceleme yaptı. Araçta da kan izleri olduğu tespit edilirken, Nevin Sakızcıoğlu’nun cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kısa bir süre önce ameliyat geçirdiği öğrenilen Nevinoğlu’nun cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polis, soruşturma başlatırken, Sakızcıoğlu’nun kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Uzun bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen Nevin Sakızcıoğlu’nun yapılacak otopsinin ardından ikinci vakti Gazimağusa’da toprağa verileceği öğrenildi.