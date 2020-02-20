Doğanın bizlere sunduğu sebzeleri şimdi tüketmenin tam zamanı

Ömer KADİROĞLU

Tüm dünyada ‘organik’ ürünlere talep artarken, Kıbrıs’ın ovalarında ve dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen çok sayıda sebzenin kıymeti bilinmiyor. Özellikle gençler, doğanın bizlere sunduğu ürünlerden faydalanmasını bilmiyor.

Halbuki; şimdi Ayrelli (Kuşkonmaz), ısırgan otu, yabani ıspanak, mantar, gömeç, kaz ayağı, kadın kasığı, yumurta otunun tam zamanı. Yağışlardan sonra ovalardan toplanabilen bu sebzeler, özellikle Lefkoşa’nın tarihi Belediye Pazarı’nda çok uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Diyalog muhabirine konuşan ‘doğal sebze satıcıları’, ayrellinin ‘bağı’ 20 lira civarında olduğunu, diğer sebzelerin ise 2 ile 4 TL arasında satıldığını söylüyor ve halkımıza doğal ürün tüketilmesi yönünde çağrı yapıyor.

Seyhan Davulcu

“Yaklaşık 30 çeşit doğadan toplanmış ot türlerinin satışını yapıyorum. Ayrelli, yumurta otu, gömeç, kadın kasığı, papatya, hostes, ısırgan otu, adaçayı, kuzukulağı, iğnelik otu, kazayağı, deniz fasulyesi, silken otu, kaya koruğu gibi birçok ot çeşidi var ancak birçoğunun tüketilebildiği bilinmiyor. Kıbrıs ovalarında yenilebilen birçok ot türü vardır. Aslında doğa bize çok faydalı bitkiler sunuyor. Ben de daha önce bunları bilmiyordum öğrendim ve doğadan yenilebilen 70 çeşit ot bulabiliyorum. Bu otları 2 ile 5 lira arası satıyorum. Amacım herkesin bu otları tanıması ve sağlıklı bir şekilde tüketmesidir.”

Mustafa Konaç

“Ayrelli satışları çok iyi gidiyor. Halkın talep ettiği bir sebzedir. Ayrelli’nin faydaları saymakla bitmez. Böbreklere ciddi bir faydası olduğunu biliyorum. Hem yerli halkımız hem de Güney Kıbrıslılar tercih ediyor. Bunun yanı sıra yumurta otu satışı da yapıyoruz. Yumurta otu da 10-15 TL arası halka sunuluyor. Kıbrıslıların vazgeçilmezi bir ot türüdür.”

Kuşkonmazın faydaları

Kuşkonmaz harika bir vitamin, mineral ve esansiyel protein kaynağıdır. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini, folik asit, C vitamini, E vitamini (a-tokoferol) ve K vitamini (filokinon) ve ayrıca folat, demir, bakır, kalsiyum, protein ve lif gibi minerallerle doludur. Tüm bu besinler sayesinde, kuşkonmaz bazı ciddi sağlık avantajları sunar. İşte kuşkonmazın faydaları…

Kuşkonmazın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Gebelikte yardımcı olur

Kuşkonmazdaki yüksek folat içeriği, hamilelik sırasında düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olur. Folat, fetüsün büyümesi için çok önemlidir. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde komplikasyon ve ödem atmaya yardımcı olur.

Sindirimi geliştirir

Kuşkonmaz, yaygın olarak prebiyotik olarak bilinen bir tür kompleks karbonhidrat olan önemli miktarda inülin içerir. İnülin, besinlerin daha iyi emilimine yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler için ideal

Sadece yağsız ve kalorileri düşük olan kuşkonmaz, aynı zamanda çok fazla çözünür ve çözünmeyen lif içerir ve kilo vermeye çalışanlar için iyi bir seçimdir. Vücudunuz lifi yavaş yavaş sindirirken, öğünler arasında kendinizi tok hissetmenizi sağlar.

Kuşkonmaz, yüksek seviyede amino asit asparagin içerir ve bu da onu doğal bir idrar söktürücü yapar. Başka bir deyişle, daha fazla kuşkonmaz yemek, vücudunuzdaki aşırı sıvı ve tuzu atmanıza yardımcı olabilir, bu da idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kuşkonmaz aynı zamanda bir diğer önemli antioksidan olan E vitamini kaynağıdır. Bu vitamin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

Kemik sağlığını korur

Diğer yeşil yapraklı sebzelerle birlikte kuşkonmaz da iyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini, pıhtılaşma ve kemik sağlığı için çok önemlidir.

Diyabeti kontrol eder

Kuşkonmazda bulunan anti-enflamatuar besinler, tip 2 diyabet de dahil olmak üzere kronik sağlık sorunları riskini azaltmada yardımcı olur. Bu yararlı etki ayrıca vücudun kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde hayati bir rol oynayan mineral kromun varlığına da atfedilir. Bu konuda yapılan çalışmalar, kan şekeri seviyelerini kontrol etmede yardımcı olduğunu, insülin sekresyonunu iyileştirdiğini ve anti- diyabetik etki sağladığını kanıtlamıştır