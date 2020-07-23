Ekiplerin zorlu günü

Ömer KADİROĞLU

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı dün Pınarbaşı köyünde aynı yerde 5 saat arayla iki kez yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerine zorlu anlar yaşatan yangın paniğe neden oldu.

Ekipler, sıcak hava bir yana aynı yerde iki kez çıkan yangını söndürmek için büyük bir uğraş verdi.

İlk yangın saat 10.00 sıralarında çıktı. Pınarbaşı - Şirinevler anayolu üzerinde yol kenarından başlayan yangın şiddetli rüzgârın da etkisi ile kısa sürede 20 dönümlük bir alana yayıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin ve bölge çiftçilerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Araziler yeniden yanmaya başladı

Bölge halkının desteğiyle yangını söndüren ekipler, 5 saat sonra yeniden harekete geçmek zorunda kaldı. Aynı bölgede saat 13.00 sıralarında ikinci bir yangın çıktı. Tekrar yanmaya başlayan araziler yine itfaiye ve bölge çiftçilerinin uğraşları ile söndürüldü.

Yangınlarda 20 dönüm içerisinde bulunan makilik bitki örtüsü, zeytin ağaçları, alıç ağaçları ve dut ağaçları zarar gördü.

Yangınların yol kenarından başlamış olması seyir halindeki bir araçtan atılan sigaranın neden olabileceğini işaret ederken polis, soruşturma başlattı.

