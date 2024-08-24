Patron oldu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak geldikten sonra Girne’de tezgah kurarak uyuşturucu satışı yapan, geçtiğimiz gün düzenlenen Game Over operasyonuyla yakalanan 25 yaşındaki Nijeryalı Ifeanyi Augustine Okeke dün mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tasarrufunda 800 gram hintkeneviri, 43 adet hap ve uyuşturucu satışından elde edilen paralar bulunan zanlı hakkında ek süre talep edilirken, kurduğu tezgahın detayları açıklandı.

Zanlının iki ayrı araç satın aldığı, bir aracı depo niyetine kullandığı belirtildi. Zanlının depo olarak kullandığı aracı Girne bölgesinde farklı noktalara park ettiği öğrenildi.

Lefkoşa’da ev kiralayan ancak Girne’de torbacılık yapan zanlının satış yapacağı zaman diğer aracıyla, depo niyetine kullandığı arabaya girip, uyuşturucu aldığı ve dağıtımını yaptığı kaydedildi.

Bu yolla yakalanmadan uzun süre uyuşturucu satışı yapan zanlının oyununu bozan ve 19 Ağustos’ta düzenlediği operasyonla yakalayan polis, tüm bağlantılarını mercek altına aldı.

Zanlıyı ek süre talebiyle duruşmaya çıkaran polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis takibe aldı

Polis, 12 Ağustos 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne gelen bir bilgide zanlının adına kayıtlı GH 642 ve VY 068 plakalı araçlarla uyuşturucu satış yaptığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlıyı 12 Ağustos’tan tarihinden itibaren takibe aldıklarını, VY 068 plakalı araç ile Girne'de birçok apartmana girip çıktığının tespit edildiğini ancak herhangi bir somut bulguya rastlanılmadığından takibe devam edildiğini kaydetti.

Polis, akabinde 19 Ağustos tarihinde zanlının VY 068 plakalı araç ile Şht. İsmet Dülgeroğlu Sokağa gelerek bir apartmanın önünde park ettikten sonra kapalı otoparka yürüdüğünü, GH 642 plakalı aracın kapısını açıp, içerisinden sırt çantası aldığı esnada harekete geçtiklerini açıkladı.

İçi uyuşturucu dolu çantayı attı

Polis, zanlının ekipleri fark edince çantayı ve GH 642 plakalı araca ait anahtarı yere atıp kaçmaya çalıştığı esnada makul güç kullanarak yakalandığını söyledi.

Polis, atılan çantanın emare alındığını, yapılan aramada ön cep kısmında 6 adet çıtçıtlı naylon içerisinde 100 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri, Natures Field ve Supradyn marka hap kutuları içerisinde toplamda 35 adet MDMA hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının yapılan üst aramasında ise giymekte olduğu kot pantolon sağ cep kısmında uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin 600 TL, 300 Amerikan Doları, 230 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

120 ayrı pakete koydu

Polis, GH 642 plakalı araç içerisinde ise120 adet alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet çıtçıtlı şeffaf renk naylon içerisinde 8 adet MDMA, çanta içerisinde bir buçuk gram hintkeneviri ve 2 adet üzerinde uyuşturucu madde olan hassas terazi bulunduğunu kaydetti. Polis, ayrıca uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çıtçıt naylon ile 40 adet alüminyum folyo parçası da bulunarak emare alındığını ifade etti.

Evinde bir şey bulunmadı

Polis, zanlının kullanımında bulunan VY 068 plakalı araçta ve Lefkoşa’da bulunan evinde yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 10:10