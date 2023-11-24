Bunlar da oluyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün bir pansiyonda yaşanan soygun olayında 2 Nijeryalı bir olup, bir başka Nijeryalının ellerini bağlayarak 26 bin dolarını çaldı.

Olayın ardından tutuklanan zanlılardan D.A.A (E-20) dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, şu an aranmakta olan suç ortağı ile beraber, 21 Kasım’da, 17.30 ile 18.30 saatleri arasında, bir pansiyon odasında, para alışverişi esnasında, H.M.N. isimli şahsı zorla bağlayarak, 26 bin dolar ile bin TL parasını sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının tasarrufunda 9 bin 350 dolar paranın bulunduğunu açıklayan polis, aranan bir kişinin de olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Zanlı avukatı Batur Sağlamer, konu 26 bin dolar parayı, zanlının babasının müvekkiline havale ettiğini iddia etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.