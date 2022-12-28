Kıyafet aldılar

Lefkoşa’da 15 dakika arayla üç kıyafet mağazası ve bir telefoncu dükkanından hırsızlık yapan Niewon Garbie ve Issac Bkai kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 3 mağazadan 5 bin 306 lira değerinde kıyafet çaldıkları açıklandı. Telefon satış mağazasından da bin 100 lira değerinde aksesuar çalan zanlıların aynı gün yakalandıkları belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 26 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasından 649 TL değerinde kıyafet çaldıklarını belirtti.

15 dakika arayla 4 hırsızlık

Polis, zanlıların aynı gün saat 18.15 ‘te yine Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir mağazadan 2 bin 550 TL değerinde 4 adet erkek t-shirt ve bir adet kot pantolonu çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün saat 18.30 sıralarında ise başka bir mağazadan 2 bin 187 TL değerinde 3 adet erkek t-shirtü çaldıklarını belirtti. Zanlıların saat 18.45 sıralarında da bir telefon satış mağazasından bin 100 TL değerinde bir adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını çaldıklarını söyleyen polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, üç mağazanın ve telefon dükkanının kameralarının incelendiğini, zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Polis memuru, zanlıların herhangi bir gönüllü ifade vermediklerini, temin edilmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 10:48