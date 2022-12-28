Talihsiz bir hata

Hüseyin ÇİÇEK

Yeşilköy’de bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan talihsiz kaza esnasında anne ve babanın evde olduğu belirtildi. Diyalog Gazetesi’nde 24 Aralık 2022 tarihinde ‘Yeşilköy’de yas var’ başlığıyla yayımlanan haberde yer alan “Anne Havva ve baba Ümit Yumurtaş, minik Halil’i uyuttuktan sonra satış yapmak üzere evden ayrıldı” iddiasının doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Diyalog’a ulaşan acılı aile, talihsiz kaza esnasında evde olduklarını ifade etti. Diyalog, üzüntü verici yanlışlıktan dolayı acılı aileden özür dilerken, kaza 23 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde meydana gelmişti.

Güngör İnce, yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş’a çarpmıştı. Yaşanan feci kaza sonucu minik Halil yaşamını yitirmişti.

