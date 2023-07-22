Bunu da gördük

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Yabancı uyruklu bir kadın üzerinde gelinlik, elinde ‘Koca arıyorum’ yazılı pankartla Gazimağusa sokaklarında turladı 

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Gazimağusa’da gelinlik giyerek, ‘koca arıyorum’ pankartıyla dolaşan yabancı uyruklu kadın, şaşkınlık yarattı. Genç kadının gelinlikle sokaklarda gezdiği anlar birçok kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video görüntüleri kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, “Sıcaklardan dolayı bunaldı, ne yapacağını şaşırdı” yorumu yaparken, bazıları da kadının bu hareketinin eğlendirdiğini belirtti.  Ayrıca çekilen görüntüde vatandaşların gülümsediği gözlemlenirken, videocunun eğlence amacıyla çekildiği düşünülüyor. 

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