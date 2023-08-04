Bunu hiç akıl etmediler

Kuzey Kıbrıs’a günü birlik geçiş yapan ancak Metehan Sınır Kapısında görevli polise kullanımlarındaki değil, Güney Kıbrıs’ta bıraktıkları aracın sigortasını ibraz eden Romanya uyruklu 30 yaşındaki Aurelia Sandu ile 51 yaşındaki eşi Ürdünlü Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal’ın foyası kaza yapınca ortaya çıktı.

Geçiş yaptıktan sonra Lefkoşa’da kaza yapan çiftin, trafik polisine ibraz ettiği evraklar incelenince başka bir araca ait sigortayla ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Ayrıca zanlı Jamal’ın polise kaza esnasında aracı kendisinin kullandığını söylediği ancak yapılan soruşturma sonucu eşinin sürdüğü ortaya çıktı.

Zanlılar sahtekarlıkla kayıt temini ve polise yalan beyanda bulunma suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis memuru, Aurelia Sandu’nun 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.47 sıralarında Metehan Sınır Kapısından giriş yaparken, sürdüğü NNP 061 plakalı aracın sigortası yerine kendisine ait fakat Güney Kıbrıs’ta bulunan PHX 160 plakalı aracın sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna vererek ve KKTC'ye giriş yaparak sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı ile eşi Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal’ın aynı gün KKTC’ye giriş yaptıkları araçla Lefkoşa’da kaza yaptıklarını ifade etti.

İkisi de polise yalan söyledi

Kaza esnasında Aurelia Sandu’nun aracı kullandığını kaydeden polis, ancak kaza mahalline giden ekiplere sürücünün Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal olduğuna dair yalan beyan verildiğini açıkladı. Polis, Aurelia Sandu’nun sahtekarlıkla kayıt temini ve polise yalan beyan verme, Jamal’ın da polise yalan beyanda bulunma suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini dile getirdi. Polis memuru, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlıların cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.