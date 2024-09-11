Burnu kırıldı 

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 43 yaşındaki Ferhat Kaya, eşine baktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki Sudanlı Muhammed Adam Salih ile kavgaya tutuştu. Kavga esnasında Salih, Kaya’nın yüzüne yumruk atarak burnunu kırdı.

Kaya ise aracını Salih’in üzerine sürerek katle teşebbüs suçunu işledi. Olayın ardından farklı suçlamalarla tutuklanan her iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 9 Eylül saat 17.30 sıralarında Hamitköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiğini belirtti.

Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını, bu esnada Salih’in yumruk atarak, Kaya’nın burnunu kırdığını ifade etti.

Polis, Kaya’nın da Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu ı açıkladı.

Polis memuru, Kaya’nın “katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık”, Salih’in ise “vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.