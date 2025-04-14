Nedenini merak eden var mıdır?

Hamit ER

Güney Kıbrıs’a geçen KKTC vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşuyor, izdiham yaşanıyor.

Güneye geçişlerdeki artışın daha çok alış-veriş amaçlı olduğunu belirten vatandaşlar, Euro’nun değer kazanmasına karşın birçok ürünün kuzeyden daha ucuza geldiğini söylüyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren akşama kadar Metehan’da benzeri görülmemiş bir yoğunluk yaşandığını belirterek, sınırdan geçiş süresinin bir saati aştığını söyledi. Yetkililerin bu sorunu çözmesini isteyen vatandaşlar, yeni sınır kapılarının açılması gerektiğine dikkat çekti.

Liderlerin 4 yeni sınır kapısı açılması konusunda anlaşmaya vardığını, fakat Cenevre görüşmesi sonrasında bu konuda herhangi bir ilerlemenin olmadığını belirten vatandaşlar; akaryakıt için kuzeye geçmek isteyen çok sayıda Rum plakalı aracın, izdiham nedeniyle geri döndüğünü söyledi.

Metehan’dan geçiş yapan vatandaşların bir kısmı Trodos’a gideceğini, bir kısmı ise değişik bölgeleri ziyaret edeceğini söyledi.

KKTC yetkililerine seslenen vatandaşlar “son zamanlarda yaratılan türban tartışmalarını bırakıp, ülke sorunlarıyla ilgilensinler ve çarşıyı ucuzlatsınlar” dedi.