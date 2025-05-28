Burnunu kırdı

Lefkoşa'da meydana gelen olayda eski eşini darp eden, yüzüne yumruk atarak burnunu kıran Bülent Çolak şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Zanlının eski eşini kendisini telefondan engellediği için darp ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan Atatürk Spor Salonu park yeri içerisinde, kendisini telefondan engellediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda, 34 yaşındaki eski eşine hakaret ettikten sonra boğazını sıktığını, yumruk atarak burnunu kırdığını söyledi.

Polis; aynı gün genç kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiğini, burnunda kırık olduğunun tespit edildiğini ve Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavisinin yapıldığını belirtti.

Polis; zanlının 27 Mayıs tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını kaydetti. Polis; alınacak ifadeler ve araştırılması gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talep edilen süreyi soruşturma açısından gerekli görerek, onayladı.

