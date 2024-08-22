Burnunu kırmıştı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sokak ortasında 25 yıllık eşini darp ederek, burnunu ve elmacık kemiklerini kıran Hasan Demir 3 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı yargılandığı ‘darp, vahim zarar, sarhoşluk, rahatsızlık verme ve uygunsuz hal ve hareket’ suçlarının tümünden suçlu buldu.

Ağır ceza heyeti, sanık hakkındaki kararı açıklarken, aile içi şiddet vakalarında artış olduğuna değindi.

Heyet, çoğu kadının ekonomik bağımlılıktan dolayı darp edildiği halde şikayetini geri çektiğini belirterek, toplumsal yaraya parmak bastı.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, olayın 17 Mart 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Başka, alkollü içki tesiri altında olan sanığın maddi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi G.D.’nin (K-36) yüzüne elleriyle gelişi güzel vurmak suretiyle burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Başkan, darp edilen kadının aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin burnunda, yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden başkan, sanığın şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Başkan, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu olan kalan sanığın 19 Nisan 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı, sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade ederken, hiç kimsenin başka birine karşı hangi şartlar altında olursa olsun bilinçli bir şekilde kaba kuvvet kullanarak vahim zarara uğratmaya ve anayasayla korunan vücut bütünlüğünü bozmaya hakkı olmadığını vurguladı.

Başkan, bu tür suçların yaygınlaştığını ifade ederek, yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Şiddet vakaları arttı

Mahkeme Başkanı, sanığın kendisinden fiziksel olarak zayıf ve ekonomik olarak bağlı olan kadına karşı şiddet kullandığını, şiddetin boyutunu artırarak hem burnu hem de elmacık kemiklerinde kırıklar oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Başkan, aile içi şiddet olaylarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak, eşini kendisinden zayıf görerek acımasızca darp eden, hatta daha büyük zararlar veren birçok kişiyle ilgili mesele gördüklerini söyledi.

Başkan, ciddi ve vahim zarara uğramalarına rağmen müştekilerin ekonomik bağımlılıktan dolayı şikayetlerini geri çektiklerini de gördüklerini açıkladı.

Kimseye aldırmadan darp etti

Başkan, eşine, çocuklarının annesine karşı bu suçları işlemeyi kendisinde hak gören kişilere hiçbir şekilde hoşgörüyle yaklaşamayacaklarını ifade etti.

Sanığın bu suçları alkol tesiri altında yol üzerinde kimseye aldırmadan işlediğine vurgu yapan Başkan, suçun işleniş şeklinin de oldukça vahim olduğunu dile getirdi. Başkan, bu nedenle işlenen suçların kamu menfaatini yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Başkan, tüm bunların yanı sıra sanığın pişman olup, özür dilediğini, şikayetin geri çekildiğini, sanığın eşine ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduğunu, tutuklu geçirdiği süreyi ve sabıkasız oluşunu ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Mahkeme Başkanı, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

