Büyücüler mezarlığa  dadandı

Suna ERDEN

Gazimağusa’da 2006 yılında vefat eden bir şahsın mezarına büyü yapmakta kullanılan üzeri yazılı tahta kaşıklar ve hayvanlara ait kafatası gömüldü.

Akıllara durgunluk veren büyü olayı önceki gün ortaya çıktı. Annesini yıllar önce kaybeden M.K. önceki gün Gazimağusa Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.



Mezarın üzerinde iri bir taş konulduğunu gören M.K. kaldırıp altına bakınca iri bir diş fark etti.Eline bir sopa alarak, toprağı karıştıran M.K. önce üç hayvana ait kafatası, ardından poşetlere sarılı üzerinde Arapça ve Türkçe yazılar bulunan tahta kaşıklar buldu.Gördükleri karşısında şok olan M.K. durumu yakınlarına anlattı. M.K. büyü yaptırmak isteyenlerin bu şekilde iskelet ve tahta kaşıkları kullandığını öğrenince hem öfkelendi hem de çok üzüldü.Diyalog’a konuşan M.K. gördükleri karşısında hem büyük bir şok hem de üzüntü yaşadığını söyledi. Annesinin mezarının büyü yaptırmak isteyenler tarafından kullanılmasından olayı oldukça öfkelendiğini ifade eden M.K. “Saatlerce ağladım. İnsanların bu kadar duyarsız olması, ölmüş kişilere ve onların yaşayan yakınlarına bu denli saygısızlık yapması kabul edilemez. Herkes yakınlarının mezarlarını kontrol etmeli” dedi.