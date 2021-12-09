Yüksek Mahkemeden ‘İnfial’ vurgusu

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik bölgesinde 9 Temmuz 2016 tarihinde 4 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanarak 2 ay hapse mahkum edilen Murat Erkunt’un cezası artırıldı. Savcılığın alt mahkemenin verdiği kararı az bularak istinafa başvurması sonucu görülen dava dün sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme sanığa verilen cezası az bularak 9 ay hapse mahkum etti. Mahkeme suçun toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna vurgu yaptı.



İstinaf Mahkemesi, sanığın 4 yaşındaki çocuğu taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Mahkeme, sanığın 9 Temmuz 2016 tarihinde ikametgâhında 4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğunu belirtti.Mahkeme, Başsavcılığın cezanın az olduğuna yönelik istinaf dosyaladığını söyledi. İstinaf Mahkemesi, suçun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna değindi. İstinaf Mahkemesi, sanığa verilen 2 aylık cezanın az olduğuna karar verip, 9 aya yükselttiklerini açıkladı.