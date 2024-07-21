Gönyeli’de meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay hayatını kaybetti. Tolgay’ın ölümüyle 1 Ocak 2024 tarihinden günümüze kadar trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya çıktı.

Polisin açıklamasına göre, kaza dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Tolgay, KF 629 plakalı motosikletle Atatürk Caddesi’nde seyir halindeyken, kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra yol içerisine savruldu. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ecza deposu çalışanı, hayvansever ve dost canlısı Tolgay’ın zamansız vedası sevenlerini yasa boğdu.

Bu arada Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Tolgay’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sektörümüz ecza deposu çalışanlarından çok değerli arkadaşımız Emre Mustafa Tolgay’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Tüm ailesinin, sevenlerinin ve de sektörümüzün başı sağolsun.”

