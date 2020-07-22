Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs dün güne acı bir haberle uyandı. Akdeniz köyünde yaşayan 40 yaşında iki çocuk babası Vedat Çakır kazaya kurban gitti.

Çakır’ın Tepebaşı- Akdeniz anayolunda motosikletiyle seyrederken yoldan çıkıp, devrildiği ve ağır bir şekilde yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Çakır’ın cesedi, kazadan 3 saat sonra bulunabildi.

Acı haber duyulur duyulmaz Çakır’ın komşuları ve Akdeniz köyü sakinleri Girne-Güzelyurt anayoluna indi.

Yolun kusurlu olduğunu, kazaya davetiye çıkardığını ifade eden bölge sakinleri, “Yeter artık, kazalar da ölümler de son bulsun” şeklinde isyan etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da yolun kusurlu olduğunu, çukurlar bulunduğunu belirterek, tadilatı için daha önce girişim başlattıklarını söyledi.

Kazadan saatler sonra ölüsü bulundu

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah 01.00 sıralarında Tepebaşı- Akdeniz anayolu üzerinde meydana geldi. Tepebaşı istikametinden Akdeniz köyüne doğru motosikletiyle seyreden Vedat Çakır, yolun sağından çıkarak kaya parçalarına çarptıktan sonra devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü Çakır, vücudunun muhtelif yerlerine aldığı darbelerden dolayı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vedat Çakır’ın cansız bedeni ise kazadan 3 saat sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından bulundu.

Olay yerinde giden polis ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları incelemelerin ardından Çakır’ın cesedini Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Çakır’ın bugün ikinci namazından sonra Akdeniz köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Bölge halkı öfkeli

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan bölge sakinleri eylem yaptı.

Girne-Güzelyurt anayoluna çıkan bölge sakinleri, Tepebaşı- Akdeniz köyü arasındaki 8 kilometrelik asfalt yol kenarlarında 5- 10 santimlik çökmeler olduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Yolun sürücüler için tehlike arz ettiğini ifade eden bölge sakinleri, “Yeter artık… Daha kaç can yanacak. Bu bozuk yollara bir çare bulsunlar” şeklinde duygularını dile getirdi.

Bölgeliler, önlem alınmaması durumunda tepkilerinin eylemle sürdüreceklerini ifade etti.

Aktuğ: Yolda çökmeler var

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yolda çökmeler olduğunu belirterek, toprak dolgu yapmak için girişimde bulunduklarını söyledi. Aktuğ, yıllarca yapılan temizlik çalışmalarından dolayı yolun çukurlaştığını, tadilatı için girişim başlattıklarını ifade ederek, “Ancak yetiştiremedik” dedi.