8 gün direndi

Gazimağusa-Karpaz anayolunda 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ayşe Beştemür Çelik, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Polis, Ayşe Beştemür Çelik’in önceki gün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bu vakayla, 2024'teki trafik kazalarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Ayşe Beştemür Çelik yolcusu olduğu araç, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 10-11. kilometreleri arasında kaza yapmıştı.

Kazada, ML 053 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (E-78) Karpaz istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu emniyet şeridine geçmişti.

Sürücü emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ML 053 plakalı araç, sol ön kısmı ile RHA 4124 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçtaki yolcu Ayşe Beştemür Çelik ile RHA 4124 plakalı araçtaki yolcu Hasan Kurt (E-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Mehmet Çelik ve Hasan Kurt taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemür Çelik ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.