‘Beni gönderin’

Kuzey Kıbrıs’ta 7 yılı aşkın süre kaçak yaşam süren Zimbabwe uyruklu Ashlee Mabika önceki gün Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, ülkesine gitmek için yardım istedi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2016 yılından beri ülkede izinsiz kaldığı tespit edildi.

Zanlı Ashlee Mabika dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bu arada Haspolat bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı iki kişi de tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yardım istedi

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Ashlee Mabika’nın 2 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, ülkesine gitmek için yardım istediğini belirtti. Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Aralık 2016 tarihinden 2 Şubat 2024’e kadar 2 bin 590 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru, Zimbabwe uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

İki zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Polis, Oluwaseun Olamide Adedire ve Favour Toluwanimi Adedeji’nin ise 4 Şubat 2024 tarihinde Haspolat’ta deveriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, Oluwaseun Olamide Adedıre’nin 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 294 gün, Favour Toluwanimi Adedejı’nin ise 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 624 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, Ashlee Mabika’nın 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine, Oluwaseun Olamide Adedire ve Favour Toluwanimi Adedeji’nin ise soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.