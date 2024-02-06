Tümü tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

Dörtyol-Türkmenköy anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre; kaza saat 18.00 sıralarında, Dörtyol-Türkmenköy Anayolu üzerinde meydana geldi.

Ayhan Kaya (E-55) yönetimindeki ZPG 953 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden Türkmenköy’e doğru seyrettiği sırada, Fors Car Oto Galeri önlerine geldiğinde karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemeden, dikkatsizce yolun sağında bulunan yola dönüşe geçti. Sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tolga Nergiz (E-27) yönetimindeki CN 250 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve ZPG 953 plakalı araçtaki yolcu Şerif Kaya (K-56) ve CN 250 plakalı araçtaki yolcu Amira Filippova (K-18), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

