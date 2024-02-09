Büyük artış var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a geçtiğimiz yıl içinde hava ve deniz limanlarından giriş yapan ‘yolcu sayısı’ KKTC vatandaşları hariç bir milyon 854 bin oldu. Bunun bir milyon 522 bini Türk, 331 bini de yabancı uyruklu. Yabancı uyruklular arasında ilk sırayı 49 bin ile Ruslar, ikinci sırayı ise 40 bin 848’le İran vatandaşları alıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2023’te hava ve deniz limanlarından giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısında yüzde 36 oranında artış oldu. Yabancı yolcuların sayısı ise yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Kara sınır kapılarından ise vatandaşlar hariç 5 milyon 211 bin kişi KKTC’ye giriş yaptı. İstatistiklere göre; Kıbrıslı Rumların sayısı 3 milyon 53 bin, yabancıların sayısı ise 2 milyon 158 bin oldu. Herhangi bir tanıtım yapmadan, ulaşım için teşvik vermeden kara sınır kapılarından yapılan girişler KKTC ekonomisine ciddi anlamda katkı yapıyor.

Kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancıların başında 292 bin rakamıyla İngilizler geliyor. Bunu 272 binle Yunan vatandaşları, 178 binle Polonya, 169 binle Bulgaristan, 133 binle Alman, 108 binle Polonya ve 88 binle İsrail vatandaşları izliyor.

Daha çok kapı açılmalı

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt esnafı, gerek Kıbrıslı Rum, gerekse yabancı turistlerin çarşıya canlılık getirdiğini belirtirken, daha fazla ziyaretçinin gelebilmesi için daha çok kapı açılması gerektiğini söylüyor.

Özellikle Metehan sınır kapısında yaşanan izdihamın ortadan kalkması için Lefkoşa’da arabalı geçişlerin yapılabileceği bir kapıya daha ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 09:32