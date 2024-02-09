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Büyük artış var

Geçtiğimiz yıl KKTC’ye hava ve deniz yoluyla bir milyon 854 bin; kara kapılarından ise 5 milyon 211 bin kişi geldi

Büyük artış var
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Ömer KADİROĞLU

   Kuzey Kıbrıs’a geçtiğimiz yıl içinde hava ve deniz limanlarından giriş yapan ‘yolcu sayısı’ KKTC vatandaşları hariç bir milyon 854 bin oldu. Bunun bir milyon 522 bini Türk, 331 bini de yabancı uyruklu. Yabancı uyruklular arasında ilk sırayı 49 bin ile Ruslar, ikinci sırayı ise 40 bin 848’le İran vatandaşları alıyor. 
   Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2023’te hava ve deniz limanlarından giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısında yüzde 36 oranında artış oldu. Yabancı yolcuların sayısı ise yüzde 11 oranında artış gösterdi.
   Kara sınır kapılarından ise vatandaşlar hariç 5 milyon 211 bin kişi KKTC’ye giriş yaptı. İstatistiklere göre; Kıbrıslı Rumların sayısı 3 milyon 53 bin, yabancıların sayısı ise 2 milyon 158 bin oldu. Herhangi bir tanıtım yapmadan, ulaşım için teşvik vermeden kara sınır kapılarından yapılan girişler KKTC ekonomisine ciddi anlamda katkı yapıyor.
   Kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancıların başında 292 bin rakamıyla İngilizler geliyor. Bunu 272 binle Yunan vatandaşları, 178 binle Polonya, 169 binle Bulgaristan, 133 binle Alman, 108 binle Polonya ve 88 binle İsrail vatandaşları izliyor.   

Daha çok kapı açılmalı

   Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt esnafı, gerek Kıbrıslı Rum, gerekse yabancı turistlerin çarşıya canlılık getirdiğini belirtirken, daha fazla ziyaretçinin gelebilmesi için daha çok kapı açılması gerektiğini söylüyor.
   Özellikle Metehan sınır kapısında yaşanan izdihamın ortadan kalkması için Lefkoşa’da arabalı geçişlerin yapılabileceği bir kapıya daha ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.  

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 09:32
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YORUMLAR
Turkish Power
Turkish Power - 10 dakika Önce

Mr muhip siz sevgili Elizabethe kanserden kirilan abiniz Charles a kardesiniz pedofil Andrewe inaniniz saygilar londranin %65 i gocmen olmus bilgilerinize

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 saat Önce

Bugüne kadar KKTCnin hangi gerçek verileri oldu ki KKTCye girip çıkan Yolcu verilerine de inanalım
Ülkenin Nüfusunu , Hastalık olanları, Enflasyon ve Pahalılık verileri bilinmeyen KKTCnin hangi verisi gerçek olabilir ki ?

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