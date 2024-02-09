Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Nijeryalı Chiemerie Boby Ebughani dün ek tutukluluk istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 3 Şubat’ta, saat 18.30’da, zanlının üzerinde uyuşturucu madde olduğuna ve üniversite kampüsü içerisinde yaya olarak bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, saat 19.00 sıralarında zanlıyı kampüs içerisinde tespit ettiklerini hatırlattı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, giydiği ceketin sağ cebinde, çorap içerisinde bir poşette 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsatan polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.