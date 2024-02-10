‘Doğal gaz’ planlaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, dün Güney Kıbrıs’a giderek Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Mısır’a ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatan Fileleftheros gazetesi, iki mevkidaşın görüşmelerinde enerji konusuna odaklandıklarını yazdı.

Habere göre görüşme sonrasında açıklamada bulunan Kombos; Şükri’yle görüşmesinde Kıbrıs sorununa ilişkin yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın çabalarına yönelik desteklerini de dile getirdiğini söyledi.

Kombos, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin kararları temelinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde kalıcı bir çözüm bulunması yönünde Holguin’in çabalarını desteklediklerini yinelerken, Mısır’ın tüm uluslararası platformlarda bu yönde izlediği ilkeli tutumun çok değerli olduğunun altını çizdi.

Mısır’la ikili ilişkiler çerçevesinde enerji konusunu da ele aldıklarını ifade eden Kombos, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan doğal gaz yataklarındaki doğal gazın Mısır’a götürülerek sıvılaştırılmasının enerji planlarında ilk sırayı almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Kombos görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmelerin, Filistin’e Refah sınır kapısından yapılan yardımların attırılması gerektiğinin ve Güney Kıbrıs’ın deniz yoluyla yardım önerisinin de ele alındığını ifade etti.

Habere göre Şükri ise yaptığı açıklamada, görüşmede, bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasındaki yapıcı koordinasyonu ele aldıklarını, ayrıca ekonomik iş birliği, insani konular, yasal göç ve uluslararası adaylıkların karşılıklı desteklenmesi konularını da görüştüklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’la doğal gaz, petrol, elektrik enerjisi, ticaret, yatırımlar, tarım, denizcilik ve yenilenebilir enerji gibi birçok konuda iş birliği yaptıklarını, ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Şükri, iş birliği düzeyinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.