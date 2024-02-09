İki kişiyi yaraladı

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde gündüz vakti meydana gelen palalı kavgada Mehmet Kılıç adeta dehşet saçtı.

Zanlı, dedikodusunu yaptıkları gerekçesiyle palayla Murat Gören ve İbrahim Casun’u yaraladı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Gören’in başına palayla vurarak, 7 santim kesi oluşmasına neden olduğu açıklandı. Zanlının daha sonra palayı Casun’un yüzüne fırlattığı hem dişinin kırılmasına hem de dudağında kesi oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Polis memuru, olayın Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının İstanbul Caddesi üzerinde olduğu esnada kavga ettiği

Murat Gören’in başının arka kısmına pala ile vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha sonra palayı İbrahim Casun’un yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde Murat Gören'e ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına neden olduğunu ve böylelikle kasti hasar suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın ardından zanlının aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek tutuklandığını, Surlariçi’nde kaldığı otel odasında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı.

Akıl sağlığı kontrol edilecek

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Olayla kullanılan palanın da bulunmadığını kaydeden polis, aranan emare ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.