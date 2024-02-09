Bu sorun çözülmeli

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısında Metehan’da 4’üncü geçiş noktası için başlatılan çalışmalar devam ederken, dün Güney Kıbrıs’a gidenler yine çile yaşadı. Uzun süre araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Metehan’da dün yaşananlar…?

Hüseyin Kara

“Güneye geçmek için Metehan Kara Sınır Kapısına geldik ve büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu tam bir rezilliktir. Bazen bir buçuk saat burada bekliyoruz. Güneye bizden daha ucuz olduğu için alışverişe gidiyoruz. Hem bizden daha ucuz, hem bizden daha kaliteli hem de daha fazla kontrollü ancak Lefkoşa’da tek olan araçlı geçiş kapısı işkenceye dönüşüyor. Yetkililerden isteğimiz bu çilenin sona ermesi için çalışma yapmalarıdır.”

Osman Onbaşı

“Güneye geçmek için Metehan’a geldik ve bir saattir kapıda bekliyoruz. Güneye geçmek için herhalde bir saat daha bekleyeceğiz. Güneyde işlerimiz var onları halletmek ve alışveriş yapmak için geçiyoruz. Metehan çemberinden sınır kapısına doğru geçtiğinizde ve vazgeçip geri dönmek istediğinizde de dönemiyorsunuz mecburen kapıya kadar gidiyorsunuz. Yetkililere buradan çağrım daha fazla araçlı geçişler için kapı açılmasıdır.”

Ceren Çavuşoğlu

“Güneye geçmek istedik ancak yoğun bir trafik var. Uzun bir süredir burada bekliyoruz. Bu noktada yetkililer kontrol noktalarını çoğaltmak için çalışmalar yapmalıdır. Güneye alışveriş yapmak için gidiyorum. Genelde alışverişimi de oradan yapıyorum çünkü kuzeye göre daha ucuz.”

Serhat Altemur

“Ben iş amaçlı güneye geçiyorum ancak bu geçişler işkenceye dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde siyasiler buraya gelip yeni geçiş noktası açacaklarını söylediler ancak o iş hikâyedir. Ben ihracat yaptığım için güneye ürün götürürüm. Bazen 15-20 dakika bazen 40-50 dakika beklemek zorunda kalıyorum. Müşterilere verilmiş sözüm olduğu için güneye geçmek zorundayım. Alternatif kapılar açılması lazım ve yöneticiler eğer iş yapmak istiyorsa Haspolat kapısını açmalıdırlar.”

Yalçın Teralı

“Yaklaşık yarım saattir güneye geçmek için bekliyorum. Güneyden almam gereken ilaçlarım var ve o yüzden mecburen bu trafiği çekiyorum. Burada çok kötü bir trafik var ve yetkililerden istediğimiz bir an önce bu duruma çözüm bulmalarıdır.”

Mehmet Serin

“Güneye gezmek için geçiyorum ancak çok yoğun bir trafik vardır. Bazen alışveriş için güneye geçiyorum bazen müşteri götürmek için geçiyorum ve sadece yarım saat oldu burada bekliyorum. Yetkililerden beklentimiz daha fazla kapının açılması için çalışmalarıdı.”

Savas Simeu

“Biz bu ülkede bir avuç bir yeriz. Ne kimlik ne pasaport bu işi serbest bırakmaları gerekiyor. Burada yarım saattir bekliyoruz ve sürekli böyle trafik yaşanıyor. Ben hergün kuzeye geçiyorum ve diyorum ki kapıları açın insanlar rahatça geçsin iki toplum bir birine kaynaşsın.”

Anıl Aydın

“Bir saat oldu buradayım. Bu tarafta bulamadığımı güneyden almak için geçiyorum. Burada böylesi kalabalık yaşanması sıkıntılı bir durumdur. Yetkililere çağrımız ya yeni bir kapı ya da daha fazla şerit yaratılarak geçişlerin rahatlatılmasıdır.”

Özcan Hüdaverdi

“Burada tam bir eziyet söz konusu teknolojik olarak bu geçişler hızlandırılmalıdır.”

Turgut Değirmenci

Sadece sigorta değişmek üzere güneye geçeceğim tam 50 dakikadır buradayım. Çeyrek depo benzin bu trafikte boşa gitti. İnsanlara yaşatılan bu eziyet artık son bulmalıdır.”

Ali Akçaylı

“Şu an yolda bir saat trafikte bekleyen bir araç conta yaktı. Yardım ediyoruz bu trafik sıkışıklığı insanların hem malına hem canına zararlı. Yetkililer bu durumları lütfen görsün.”

Gorge Antiniu

“Ben bir Maronitim köyümüzden güneye zor şartlarda gidip geliyoruz. Ancak bu sorun sadece Kuzey’in değil Güneyin de sorumluluğudur. Çalışmalar başladı güzel adımlar da atılıyor umarım devam eder.”

Cemal Sabancıoğulları

“Bu kapı tam bir işkence hafta içi olmasına rağmen bir saattir yoldayız, diyecek bir şey bulamıyorum.”

Ferruh Ulutekin

“Yaklaşık bir saattir yoldayız Lefkoşa’dan güneye geçemiyorum İngiltere’den Fransa’ya 40 dakikada gidiliyor.”