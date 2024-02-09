423 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 976 araç sürücüsünden 423’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 48 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 237’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 13’ü alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 2’si emniyet kemeri takmadan, 7’si sigortasız ve 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, bir kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamaktan ve 61’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Otobüs ile araç çarpıştı

Bu arada Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde bir otobüs ile araç çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rıasat Ali (E-46) yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüs araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan bir şantiyeye doğru dönüşe geçen Asiye Cingöz (K-42) yönetimindeki SP 823 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Açıklamada, Cingöz’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin servis yolunda, Jawad Sadıq (E-21) yönetimindeki VA 521 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip motosikletten düşmesiyle dün bir trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan Jawad Sadiq, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.