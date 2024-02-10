Tarihi yolculuk tamamlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı. Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Axiom'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gezeravcı'nın tarih yazdığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından Axiom-3 ekibi Dünya'ya iniş yaptı.

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Dragon kapsülü atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte Florida açıklarına yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.

Kapsüle en yakın geminin 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yarım saat içerisinde astronotlara ulaşacakları öğrenildi.



Bakan Kacır, Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı görüntülü arayarak, "Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi cesaretli, kararlı ve özgüvenli gördük. Şimdi de bütün bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözlemleme imkanına sahibiz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kacır başta olmak üzere devletin desteğiyle güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.

Planlanandan 6 gün daha fazla kaldıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bu bizim için büyük bir şanstı. Planlı ilave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu. Nihayet dün istasyondan ayrıldık." dedi.

Tarihi yolculuk 19 Ocak’ta başladı

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.